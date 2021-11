Cantor, compositor, dramaturgo e escritor, o carioca Chico Buarque já conquistou os Prêmios Jabuti, Grammy Latino e Troféu Imprensa.

Chico Buarque lançou seu primeiro romance em 1991, Estorvo, já publicou também as obras Benjamim, Budapeste, Leite Derramado e seu mais recente livro, de 2014, foi O irmão alemão, em que se inspira no meio-irmão, fruto do relacionamento de seu pai, Sérgio Buarque de Holanda, com uma alemã, durante sua passagem pelo país entre 1929 e 1930, como correspondente de O Jornal. Em 1979, Chico Buarque lançava o disco com a trilha sonora da "Ópera do Malandro", inspirada nos alemães Bertolt Brecht e Kurt Weill.