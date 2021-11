Considerado um dos músicos pop mais inovadores de seu tempo, Prince ganhou fama no fim dos anos 1970 e conquistou o público com canções como "Purple Rain", "Kiss" e "Raspberry Beret".

O norte-americano morreu no dia 21 de abril de 2016, aos 57 anos. Autópsia revelou que o ícone pop morreu de uma overdose de opioides, tendo ingerido quantidade elevada do analgésico fenantil, mais forte do que a morfina e à base de ópio.