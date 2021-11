Caetano Veloso

Veterano da MPB nasceu em 7 de agosto de 1942. Desde o fim da bossa nova, ele se reinventa sem cessar, figura decisiva em sucessivos momentos da MPB. Em especial no Tropicalismo, "big bang" que reverbera até hoje.

Como definir esse monstro da MPB, com capacidade camaleônica de se apoderar de quase qualquer gênero musical, reinventá-lo – de reinventar-se? Na tentativa de torná-lo mais palpável, a crítica musical norte-americana o compara a Bob Dylan ou Paul Simon, o New York Times declara-o "Poeta Laureado inoficial" do Brasil. Gil e Caetano estão entre os maiores representantes do Tropicalismo, movimento cultural que despontou no Brasil no final da década de 1960, envolvendo diversas manifestações artísticas.