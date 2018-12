Liminar de ministro do STF pode soltar Lula

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu nesta quarta-feira (19/12) uma liminar que suspende a prisão de condenados em segunda instância. A decisão deve beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem recursos pendentes em tribunais superiores.

A decisão não é de caráter automático. Cabe ao advogado do preso pedir ao juiz responsável pela execução da pena para que ele seja solto de acordo com a decisão do ministro. O advogado do petista, Cristiano Zanin, já solicitou um alvará de soltura de Lula à juíza responsável pelo caso, Carolina Lebbos, da 12° Vara Federal do Paraná. O pedido foi apresentado menos de uma hora depois da liminar do ministro.

Marco Aurélio tomou a decisão no último dia de funcionamento do STF antes do recesso do Judiciário. Com o recesso, não deve haver tempo para julgar a liminar em plenário, mas ela poderá eventualmente ser revertida a partir desta quinta-feira, quando o tribunal entra em regime de plantão. Neste caso, cabe ao presidente do STF, Dias Toffoli, tomar decisões em casos de urgência.

A liminar, que responde a um pedido feito pelo PCdoB no primeiro semestre, determina que seja mantido o artigo 283 do Código de Processo Penal, que afirma que condenados só podem ser presos após o trânsito em julgado, ou seja, quando não houver mais possibilidades de recursos.

"Defiro a liminar para, reconhecendo a harmonia, com a Constituição Federal, do artigo 283 do Código de Processo Penal, determinar a suspensão de execução de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos", diz a decisão do ministro.

Marco Aurélio ainda apontou que a ação ajuizada pelo PCdoB e que ele relatou estava pronta para ser julgada desde abril deste ano, mas que o assunto nunca foi colocado em pauta pela presidência da corte. "Ao tomar posse neste tribunal, há 28 anos, jurei cumprir a Constituição Federal, observar as leis do país, e não a me curvar a pronunciamento que, diga-se, não tem efeito vinculante. De qualquer forma, está-se no Supremo, última trincheira da cidadania, se é que continua sendo", escreveu ele na decisão.

Em entrevista ao blog BR18, Marco Aurélio afirmou que "antigamente", quando um ministro liberava uma ação para ser julgada em plenário, ela imediatamente era incluída na pauta do plenário pela presidência. “Depois de 40 anos de toga não posso conviver com manipulação da pauta", disse.

A decisão foi tomada dois dias após Dias Toffoli marcara, para 10 de abril, o julgamento sobre a validade do cumprimento da pena após confirmação por uma segunda instância. Nesta data está previsto que os ministros analisem três ações declaratórias de constitucionalidade que contestam a medida, que passou a valer em 2016.

O tema tem sido um ponto de conflitos entre os ministros. No início do ano, antes da prisão de Lula, vários membros do STF pressionaram para que a então presidente do tribunal, Cármen Lúcia, colocasse a questão em pauta no plenário, mas ela se recusou.

Lula está preso em Curitiba desde 7 de abril na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, após ter sido condenado em segunda instância em janeiro pelo Tribunal Regional Federal da 4° Região (TRF-4). Sua pena alcançou 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso envolvendo um tríplex no Guarujá, no litoral paulista. Ele nega as acusações.



