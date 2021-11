Marcelo Odebrecht era presidente da Organização Odebrecht, empresa de engenharia e construção. O empreiteiro é acusado de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e organização criminosa, no âmbito da operação Lava Jato.

O empresário Marcelo Odebrecht e mais 80 diretores da empreiteira fecham acordos com procuradores da Lava Jato. A Odebrecht é acusada pelo Ministério Público Federal (MPF) de participar do escândalo de corrupção envolvendo a Petrobras, investigado pelos procuradores da Lava Jato. No âmbito da operação, Marcelo Odebrecht foi condenado pelo juiz federal Sérgio Moro a 19 anos e quatro meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro.