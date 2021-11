Formado em jornalismo, Jean-Philip se juntou à equipe da DW Brasil em 2015. Antes, trabalhou como repórter para o jornal Folha de S.Paulo e a revista Veja, em São Paulo.

Nascido em Curitiba, numa família multicultural franco-teuto-brasileira, foi para a Alemanha com apoio de bolsas do Programa Internacional para Jornalistas (IJP) e da Fundação Heinz Kühn. No país europeu, fez ainda um estágio na redação berlinense do semanário Die Zeit.