Ipec: Lula oscila para cima e Bolsonaro permanece estagnado

Ex-presidente passa de 46% para 47% em nova pesquisa, enquanto atual mandatário continua com 31% das intenções de voto. Rejeição ao presidente e reprovação do governo se mantem estáveis.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manteve na liderança da corrida pela Presidência nas eleições de outubro, segundo a pesquisa do Instituto Ipec, divulgada nesta segunda-feira (19/09).

Os números demonstram oscilações dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos, mas também sugerem uma consolidação da preferência dos eleitores, a 12 dias das eleições.

Segundo a sondagem divulgada nesta segunda, Lula oscilou positivamente, chegando a 47% das intenções de voto, em comparação aos % registrados no levantamento anterior, do dia 12 de setembro.

Jair Bolsonaro (PL) manteve os mesmos 31% que obteve na pesquisa da semana passada.

Nos votos válidos, que não consideram brancos e nulos, Lula aparece com 52%, contra 34% de Bolsonaro.

Nos votos totais, em terceiro lugar, aparece o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), manteve os mesmos 7%, seguido da senadora Simone Tebet (MDB), que somou 5%, ou seja, 1% a mais do que na pesquisa anterior. Soraya Thronicke (União Brasil) continua com 1%.

Felipe D'Ávila (Novo), Vera Lúcia (PSTU), Constituinte Eymael (PDC), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP), e Padre Kelmon (PTB) foram citados mas estiveram abaixo de 1% das intenções de voto.

Brancos e nulos somam 5% e não sabem/não opinaram, 4%.

Segundo turno

No caso de um eventual segundo turno, Lula aparece novamente como favorito na disputa com Bolsonaro. De acordo com o Ipec, o petista venceria com 54% dos votos – oscilando 2 pontos para cima desde a última pesquisa – enquanto Bolsonaro caiu um ponto percentual, de 36% para 35%.

O Ipec revelou que 80% dos eleitores dizem estar decididos sobre em quem vão votar nas eleições de outubro. Os que dizem que ainda podem mudar de voto são 19%.

Rejeição e avaliação do governo

Metade do eleitorado (50%) diz não votar em Bolsonaro de jeito nenhum (mesmo percentual do levantamento anterior), enquanto Lula é rejeitado por 33% (2% a menos do que há uma semana). Ciro Gomes tem 15% de rejeição, enquanto o nome de Simone Tebet foi rejeitado por 6% dos entrevistados.

A avaliação do governo Bolsonaro se manteve a mesma da pesquisa anterior: 59% dos entrevistados reprovam a maneira como o presidente governa o país, enquanto 36% aprovam.

O número dos que dizem não saber avaliar é de 5%.

O Ipec ouviu 3.008 pessoas entre os dias 17 e 18 de setembro em 181 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo, levando-se em conta um nível de confiança de 95%.

Datafolha

A pesquisa mais recente do Datafolha, divulgada no dia 15 de setembro, também colocou Lula como favorito. O petista apareceu com 45% das intenções de voto, contra 33% de Bolsonaro.

Em seguida na sondagem, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 8%, Simone Tebet (MDB), com 5%, e Soraya Thronicke (União Brasil), com 2%.

Felipe D'Ávila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Vera Lúcia (PSTU), Leo Péricles (UP), Constituinte Eymael (DC) e Padre Kelman (PTB) não chegaram a 1% cada um.

Eleitores indecisos somam 2%, enquanto brancos e nulos representam 4%.

Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos e nulos, Lula teria 48%, contra 36% de Bolsonaro. Para vencer no primeiro turno, são necessários 50% dos votos mais um.

No caso de um eventual segundo turno, o petista aparece novamente como favorito na disputa direta com o atual presidente. Segundo o Datafolha, Lula venceria com 54% dos votos, contra 38% de Bolsonaro.

rc (ots)