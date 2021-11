Ciro Gomes

O ex-governador do Ceará Ciro Ferreira Gomes representa o Partido Democrático Trabalhista (PDT) na disputa pela presidência da República em 2018. É a terceira vez que concorre a este cargo.

Ciro Ferreira Gomes, nascido em 1957, foi governador do Ceará por dois mandatos, ministro da Fazenda no governo de Itamar Franco, e da Integração Nacional no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Candidato à presidência do Brasil em 1998 e 2002, ficou em terceiro e quarto lugar, respectivamente.