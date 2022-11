Sociedade Oriente Médio

Faixa de Gaza: Fogo em campo de refugiados mata ao menos 20

há 41 minutos há 41 minutos

Incidente na cidade de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, teria começado durante uma festa. Investigações preliminares apontam que gasolina e diesel estocados no local facilitaram o alastramento do fogo.