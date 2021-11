Boletim de Notícias (23/08/21) - Segunda edição

EUA concedem registro definitivo à vacina da Pfizer-BioNTech e esperam, assim, impulsionar a imunização no país. Órgão regulador também alerta contra o uso da ivermectina no tratamento da covid-19: "Você não é cavalo, nem vaca". Ouça estes e outros destaques desta segunda-feira, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.