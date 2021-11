A disputa entre Egito e Etiópia pelas águas do rio Nilo

[Vídeo] Egito e Etiópia estão em conflito há anos por causa de uma barragem hidrelétrica no rio Nilo. Enquanto Adis Abeba espera que o megaprojeto traga um salto econômico, o Egito teme sofrer prejuízos com o represamento do rio. Mas por que é tão difícil resolver a disputa sobre as águas do Nilo? A série "DW Explica" ajuda você a compreender os grandes acontecimentos que moldam o nosso mundo.