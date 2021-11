Boletim de Notícias (1º/11/21) - Segunda edição

Na abertura da COP26, secretário-geral da ONU pressiona líderes mundiais a tomarem ações concretas para "salvar a humanidade". António Guterres também defendeu a importância de um financiamento anual bilionário para apoiar os países de baixa renda com as medidas climáticas acordadas em 2015. Ouça este e outros destaques desta segunda-feira, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.