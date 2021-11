Faixa de Gaza

A estreita faixa de terra na costa do Mar Mediterrâneo faz fronteira com o Egito e Israel. O território, com uma área total de 365 km2, é foco de conflitos desde que foi ocupado e anexado por Israel, na Guerra dos Seis Dias, em 1967. Nos Acordos de Oslo, assinados em 1993, a Autoridade Palestina se tornou o órgão administrativo que governa os centros populacionais palestinos.