Embarcando na era Lula 2.0

"O governo Lula 2.0 estenderá a mão para todos, até para os militares", escreve o colunista Thomas Milz Foto: Evaristo Sa/AFP

Um amigo argentino sempre diz que quando você fica fora da Argentina por um ano, tudo parece diferente na volta. Mas quando você volta para a Argentina depois de vinte anos fora, tudo parece igual, nada mudou.

O Brasil de dezembro de 2022 me dá uma sensação parecida. Passaram-se tantas coisas nos últimos anos, mas o Brasil de agora se parece com o Brasil de 2010.

De repente, nomes antigos, de outras épocas, como Aloizio Mercadante, começam a pipocar nas manchetes novamente. E teremos, a partir de janeiro, o Bolsa Família de volta, só que com valores atualizados. E a política industrial de construção de plataformas de petróleo voltará, como, também, as construções de refinarias.

Estamos de volta ao ano de 2010, como se Lula nunca tivesse saído do poder. Mas ele saiu, e depois veio o governo Dilma 1, que ainda foi razoável, e depois o infernal governo Dilma 2, que perdeu o controle do Congresso, e o abismo do impeachment se abriu.

Me lembro de uma coletiva com Eduardo Cunha, o então presidente da Camara dos Deputados, em 2015. Lembro que o Dom Phillips, jornalista inglês, estava na coletiva também. Eduardo Cunha era uma figura muito estranha, mas o político mais poderoso daquele momento. E o mais odiado. Perguntei a ele como se sentia ser a pessoa mais odiada do país. Ele ficou irritado e respondeu que Dilma era ainda mais odiada que ele.

Meses depois, Eduardo Cunha organizou a queda de Dilma, só para ele cair logo depois. Passou anos na prisão. Mas está solto e, agora, politicamente na ativa. Estranho. Dom Phillips, por sua vez, está morto, assassinado em circunstancias que revelam como a Amazônia se transformou num lugar de crimes e de criminosos.

Me lembro, também, da última coletiva de Lula, em Dezembro de 2010, poucos dias antes de passar a faixa presidencial para Dilma. Eu era da diretoria da Associação dos Correspondentes Internacionais, que, por anos e anos, estava tentando organizar uma coletiva com o mandatário Lula. Mas fomos ignorados. Até Lula dar o ar da sua graça, para falar das conquistas do seu governo.

Ao seu lado, na longa mesa da coletiva, estavam os caciques cariocas Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão. Falavam sobre como o Rio de Janeiro se transformou, graças a eles, no umbigo do mundo, com Copa e Jogos Olímpicos porvir. Anos depois, os três – Lula, Cabral e Pezão – foram presos pela Lava Jato.

Ainda guardo o jornal que anunciava a prisão de Cabral: "Cabral é descoberto". Que sacada sensacional! Quantas matérias escrevi em seguida para relatar as condenações dadas a Cabral, somando todas as punições, que passavam da marca de 100 anos, 200, 300 e 400 até chegar aos 425 anos. Agora, Cabral deixa a prisão, para esperar o trânsito em julgado em casa.

Lula, por sua vez, deu uma volta por cima que é para poucos. Nos meus textos cobrindo o caso Lula, gostava de brincar com a rima "Palast" e "Knast", que, em alemão, significam, respectivamente, "palácio" e "prisão".

Primeiro, a manchete foi "Vom Palast in den Knast" – do palácio para a prisão. Agora, é para emendar: "Vom Palast in den Knast und zurück in den Palast" – de volta ao palácio.

As reviravoltas do Brasil

Quando pessoas na Alemanha me perguntam sobre essas reviravoltas, e se Lula é inocente e se os juízes são os vilões, normalmente respondo: "É complicado." O Brasil não é para amadores, e explicar a atuação da Justiça, da força-tarefa da Lava Jato e do STF vira uma dor de cabeça.

Só os clipes de 20 segundos do TikTok ou os tweets de 140 caracteres do Twitter conseguem explicar tudo isso de uma forma satisfatória. Pelo menos para os soldados de cada time.

Aliás, é fácil tirar sarro dos bolsonaristas que estão acampados há quase dois meses na frente dos quartéis, pedindo uma ditadura militar para salvar a liberdade. Claro, vivem num universo paralelo com uma lógica que só a Nasa ou talvez Freud expliquem. Mas entendo que é difícil explicar as reviravoltas no Brasil.

Ver a harmonia entre Lula e os membros do STF é estranho. As mesmas pessoas que mandaram Lula para a prisão, no começo de 2018, agora trabalham para facilitar o governo dele. Posso compreender que fizeram a escolha para pacificar o país com uma frente ampla dos democratas contra as trevas bolsonaristas. Mas que é estranho, é.

Falando em Bolsonaro: até ele já voltou ao tamanho original dele, de 10 anos atrás: baixo clero sem importância e sem capacidade de ser gente grande. "Vai chorar até quando?", me pergunto. Será que ele vai voltar a frequentar o programa Superpop da Luciana Gimenez?

Quando vi a avalanche de votos e mandatos para a extrema direita, nas eleições de outubro, achava que o bolsonarismo tinha vindo para ficar por muitos anos. Agora, tenho a sensação que pessoas mais capazes tomarão o lugar de Bolsonaro. Profissionais como Tarcísio de Freitas, me parece.

Para Bolsonaro, resta rezar – ou melhor dizendo, orar – para uma grande pizza para livrar a família de incômodos na Justiça. E o Brasil é o país da pizza, não a Itália. Já aprendi. O governo Lula 2.0 estenderá a mão para todos, até para os militares. Não haverá questionamentos sobre o papel das Forças Armadas na desastrosa administração passada.

Assim começa a era Lula 2.0.

--

Thomas Milz saiu da casa de seus pais protestantes há quase 20 anos e se mudou para o país mais católico do mundo. Tem mestrado em Ciências Políticas e História da América Latina e, há 15 anos, trabalha como jornalista e fotógrafo para veículos como a agência de notícias KNA e o jornal Neue Zürcher Zeitung. É pai de uma menina nascida em 2012 em Salvador. Depois de uma década em São Paulo, mora no Rio de Janeiro há quatro anos.

O texto reflete a opinião do autor, não necessariamente a da DW.