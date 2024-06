Conselho de Segurança da ONU aprova cessar-fogo em Gaza

Resolução proposta pelos EUA teve 14 votos a favor, nenhum contra e uma abstenção, da Rússia. Aprovação não significa, no entanto, que Israel e Hamas vão cumprir a medida, dividida em três etapas.

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou uma resolução proposta pelos Estados Unidos para um cessar-fogo na guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza.

O placar final da votação da medida, ocorrida nesta segunda-feira (10/06), em Nova York, foi de 14 votos a favor, nenhum contra e uma abstenção, da Rússia, que tem poder de veto.

Até o momento, há diferentes versões sobre a aceitação ou não do cessar-fogo.

Conforme os EUA, apenas o Hamas ainda não aceitou a proposta, que sustenta um plano dividido em três fases apresentado em 31 de maio pelo presidente americano, Joe Biden, para dar fim ao conflito iniciado em outubro de 2023.

Por meio de um comunicado, no entanto, Hamas já teria saudado a aprovação e se colocado à disposição para cooperar com os mediadores do acordo, a fim de implementá-lo.

Israel também ainda não teria se pronunciado publicamente sobre a aceitação ou não da medida. Mas os EUA afirmaram que a medida foi aceita pelos israelenses.

As três fases

A primeira fase do acordo consiste em um cessar-fogo inicial de seis semanas e a libertação de reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos, a retirada das forças de Israel de áreas povoadas em Gaza e o retorno de civis palestinos a todas as áreas do território.

Ainda na primeira fase, a resolução exige o trabalho seguro de assistência humanitária em grande escala em toda a Faixa de Gaza. De acordo com Biden, isso levaria a um total de 600 caminhões entrando diariamente na região.

A fase dois começaria após o período inicial de cessar-fogo. Caso haja concordância entre as partes, ocorreria o fim permanente das hostilidades de ambos os lados em troca da libertação de todos os reféns em Gaza, e a retirada total das forças de Israel do território.

A terceira fase teria foco em um extenso plano de reconstrução para Gaza e o retorno dos restos mortais de todos os reféns que morreram na área.