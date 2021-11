O ex-astronauta e ex-senador John Glenn foi o primeiro americano a orbitar a Terra.

Nascido em 1921 na cidade de Cambridge, Glenn era um dos astronautas mais celebrados nos Estados Unidos, com uma carreira que incluiu dois voos espaciais, 24 anos como senador por Ohio e uma tentativa de concorrer pela presidência como candidato do Partido Democrata, em 1984. Como astronauta, foi primeiro americano a orbitar ao redor da Terra, a bordo da cápsula Friendship 7, em 1962 – um ano depois do cosmonauta russo Yuri Gagarin. Voltou a fazer história em 1998, ao se tornar a pessoa mais velha a ir ao espaço, aos 77 anos, a bordo do ônibus espacial Discovery.