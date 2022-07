As piores matanças com arma de fogo nos EUA desde Columbine

Armado com duas pistolas semiautomáticas, o estudante sul-coreano Seung-Hui Cho, de 23 anos, matou 32 e feriu 17 no campus da Universidade Virginia Tech, em Blacksburg. Cercado pela polícia, Cho cometeu suicídio. Mesmo sofrendo problemas mentais, ele conseguiu comprar legalmente as armas usadas na chacina. Num manifesto, Cho chamara os autores do massacre de Columbine de "mártires"