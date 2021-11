Democrata-cristão foi o primeiro chanceler federal da Alemanha no pós-Guerra e um dos principais responsáveis pelo alinhamento da então jovem república aos Estados Unidos, durante a Guerra Fria.

Nascido em 5 de janeiro de 1876 na cidade de Colônia, Konrad Adenauer foi o primeiro chanceler federal da Alemanha no pós-Guerra, tendo assumido o cargo aos 73 anos e governado o país de 1949 a 1963. Ele é um dos principais responsáveis pela consolidação da democracia e da economia de mercado na Alemanha e exerceu também uma política de alinhamento aos Estados Unidos e à Otan. Durante o nazismo havia sido perseguido e preso. Depois da guerra, foi um dos criadores do partido político CDU, do qual foi o primeiro presidente.