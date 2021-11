Mossul é uma metrópole iraquiana, bastião dos jihadistas e importante rota de exportação de petróleo e ponto de convergência dos caminhos para a Síria.

A tomada de Mossul foi significativa, tanto do ponto de vista econômico quanto estratégico. Mas a conquista da cidade é vista como apenas uma etapa para os extremistas, que pretenderiam avançar a partir dela. O EI já destruiu tesouros arqueológicos milenares em cidades como Palmira, na Síria, ou Mossul, Hatra e Nínive, no Iraque. Enquanto as forças iraquianas continuam a campanha para recuperar a cidade de Mossul das mãos do grupo jihadista "Estado Islâmico" (EI), surgem questões sobre como o conflito vai se desenvolver e, ainda, sobre as forças que vão participar da batalha.