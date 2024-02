No dia 25 de fevereiro de 1994, encerra-se uma polêmica de vários anos. A maioria dos deputados alemães aprova o plano do artista conceitual Christo de empacotar o prédio do Reichstag, em Berlim.

O artista plástico Christo Javachef justificou seu projeto com a importância histórica do velho prédio em Berlim:

"Nasci na Bulgária e fugi para o Ocidente. Desejei muito concretizar este projeto por representar o encontro entre Leste e Oeste. O único lugar do mundo em que isto poderia acontecer, para arquitetos, escultores ou artistas, seria a metrópole Berlim. E o único prédio que simboliza os poderes de épocas passadas é o Reichstag. Se eu tivesse nascido em Nebrasca, por exemplo, não teria motivos para empacotar o Reichstag."

Projeto polêmico...

Christo e Jeanne-Claude Foto: AP

O sonho do artista concretizou-se em 1995. Um ano antes, exatamente no dia 25 de fevereiro, um polêmico debate, seguido de votação nominal no Bundestag, havia aprovado o empacotamento.

A então presidente da câmara baixa do Parlamento, Rita Süssmuth, lembra os principais argumentos dos críticos: "Alguns achavam que iria ferir a honra do Parlamento, outros diziam que o dinheiro poderia ser melhor empregado em programas sociais".

Jeanne-Claude, esposa e empresária do mentor do projeto, contesta os que consideravam o Reichstag um símbolo antidemocrático: "Afinal, com mais de cem anos, ele é um dos parlamentos democráticos mais antigos da Europa, ao lado do da Suíça. Não se deve pensar nos momentos ruins por que ele passou, ou nas decisões erradas ali tomadas, e sim nos tempos bons".

Nos seus mais de cem anos de história, o prédio do Reichstag foi a sede de governo em duas guerras promovidas pela Alemanha. A própria arquitetura é controvertida. Quando o projetou, Paul Wallot afirmou que queria diferenciar claramente o prédio do Parlamento, para que "não fosse confundido com uma estação ferroviária nem um palácio da Justiça".

Outro ponto polêmico em torno do prédio é a inscrição na sua fachada Dem Deutschen Volke – Ao Povo Alemão. A inscrição só foi gravada em 1916, depois de 24 anos de polêmica.

... e antigo

O Reichstag 'empacotado', de 23 de junho a 6 de julho de 1995 Foto: AP

Christo começou a se ocupar com o projeto do empacotamento em 1961. A localização do prédio, na confluência entre o Leste e o Ocidente, no centro da Europa, deu a ele um significado especial, depois do fim da Guerra Fria. Abandonado durante 40 anos, no território da ex-Alemanha comunista, pareceu despertar de um sono profundo em 1989, depois da queda do Muro de Berlim.

Transformação e movimento foram os elementos centrais da obra de Christo. De 23 de junho a 6 de julho de 1995, milhares de pessoas viram e fotografaram o prédio, enrolado em cem mil metros quadrados de um tecido especial de alumínio. Depois, o tecido foi substituído pelos andaimes para a reforma completa do prédio, a cargo do arquiteto britânico Norman Foster.

Após a transferência do governo alemão de Bonn para Berlim, o prédio foi reinaugurado em 19 de abril de 1999 como sede do Bundestag.