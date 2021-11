Ícone do cinema israelense ganha restrospectiva na Documenta 14

Nascido no Rio de Janeito, David Perlov fez carreira em Israel. Sua série "Diary", com seis ensaios audiovisuais, retrata um dos períodos mais dramáticos da história do país. A obra do cineasta será exibida diariamente em Kassel até o dia 17 de setembro.