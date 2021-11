Christo defende a liberdade como premissa de sua arte. As instalações do artista plástico Christo geralmente extrapolam as dimensões do real, como o tecido gigante que envolveu o Parlamento alemão.

Pouco depois de ter completado 75 anos e menos de um ano após a morte de sua mulher, Jeanne-Claude, o artista plástico Christo tem trabalhos expostos em dois museus alemães: a Kunsthalle de Wuerth e o Museu Max Ernst, de Brühl.