Oscar-Claude Monet foi um pintor francês, o mais importante e mais popular representante do movimento impressionista. O termo impressionismo foi baseado num quadro de 1872 de Monet, "Impressão, nascer do sol".

Os impressionistas são considerados precursores do modernismo. Com Camille Pissarro e Gustave Courbet, Claude Monet desenvolveu a técnica de pintar o efeito das luzes com rápidas pinceladas. Sua obra "Meule" alcançou recentemente um novo recorde durante um leilão em Nova York, foi arrematada por 81,4 milhões de dólares, 1 milhão a mais do que valor mais alto já pago por um quadro do mestre impressionista francês.