Ele resistiu a Hitler, e foi preso por isso. Em 1961, organizou a construção do Muro de Berlim, passando de vítima a criminoso. De 1971 a 1989, Erich Honecker governou a ex-Alemanha Oriental, até que o povo o enxotasse.

Erich Honecker foi um homem do século 20: ele presenciou todas as mudanças políticas na Alemanha do período, das quais foi um dos principais protagonistas. Em agosto de 1992, o antigo líder da República Democrática Alemã (RDA) faleceu em Santiago do Chile.