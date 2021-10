Zimbabué reitera "compromisso" no apoio às forças moçambicanas

A ministra da Defesa do Zimbabué, Oppah Muchinguri Kashiri, reiterou esta sexta-feira (15.10) o seu "compromisso contínuo" no apoio às forças de Moçambique no combate contra a insurgência armada na província de Cabo Delgado.

"Gostava de reiterar o compromisso contínuo do Zimbabué na luta contra o terrorismo na província de Cabo Delgado", declarou Oppah Muchinguri Kashiri.

Aquela governante falava durante a 12.ª reunião da comissão conjunta permanente da defesa e segurança dos dois países, um encontro que arrancou hoje em Maputo e que tem como uma das prioridades identificar estratégias de cooperação na área da defesa face aos novos desafios, que incluem o terrorismo.

Uma prioridade

Militares zimbabweanos integram força da SADC em Cabo Delgado

Oppah Muchinguri Kashiri destacou que o Zimbabué definiu a luta contra o terrorismo na região como uma prioridade, considerando que a estabilidade dos países-membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) é fundamental para o desenvolvimento económico regional.

"Como responsáveis dos setores de defesa, nós somos desafiados a proteger os nossos respetivos territórios de potenciais tentativas de desestabilização, de forma a criar condições para o desenvolvimento económico", frisou a governante.

Também o ministro da Defesa de Moçambique destacou a importância da combinação de estratégias para garantir a segurança dos países-membros da SADC, num contexto da existência de várias ameaças à estabilidade face à globalização.

"Os nossos setores da defesa e segurança são chamados a liderar o combate contra as várias manifestações criminosas, principalmente porque Moçambique e Zimbabué são países fronteiriços", declarou Jaime Neto.

O Zimbabué integra a missão militar da África Austral que, desde agosto, apoia Moçambique no combate contra grupos insurgentes na província de Cabo Delgado.