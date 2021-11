Emmerson Dambudzo Mnangagwa é um político do Zimbabué e atual Presidente do país.

Membro da União Nacional Africana do Zimbabué - Frente Patriótica (ZANU-PF), Emmerson Mnangagwa foi vice-Presidente da República desde 2014 até novembro de 2017, quando foi demitido de funções pelo então Presidente Robert Mugabe. Durante muito tempo foi considerado o delfim de Mugabe, mas a 6 de novembro foi afastado de funções - por intervenção da então primeira-dama, Grace Mugabe - e abandonou o país por razões de segurança. O seu afastamento provocou na noite de 14 para 15 de novembro um golpe de Estado perpetrado pelos militares, que se opunham à chegada ao poder de Grace Mugabe. No dia 22 de novembro de 2017, o ZANU-PF escolheu-o para o cargo de Presidente provisório do Zimbabué. No dia 24 de novembro de 2017, tomou posse como Presidente do Zimbabué, o terceiro chefe de Estado na história deste país.