Viúva de Navalny: "Putin lidera uma organização criminosa"

Yulia Navalnaya discursou no Parlamento Europeu e acusou Vladimir Putin de controlar uma "organização criminosa". A viúva de Alexei Navalny teme perturbações no funeral do opositor, marcado para sexta-feira, em Moscovo.

Yulia Navalnaya, viúva de Alexei Navalny, discursou perante o Parlamento Europeu em Estrasburgo, França, esta quarta-feira (28.02). Os eurodeputados reuniram-se para homenagear a vida de Navalny, líder opositor russo que morreu há quase duas semanas numa prisão da Rússia.

"Esta Assembleia e os seus membros condenam o seu assassinato da forma mais veemente possível... o mundo deve justiça", disse a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, na abertura da sessão.

"Hoje, o meu marido está morto. Pensei que em 12 dias, desde o homicídio do Alexei, estaria pronta para fazer este discurso, mas passei o esse tempo a tentar recuperar o corpo dele, a preparar as cerimónias fúnebres, a procurar um cemitério. O funeral vai ser daqui a dois dias e ainda não sei como vai ser a cerimónia, não sei se a polícia vai aproveitar para prender aqueles que querem homenageá-lo", lamentou a viúva Yulia Navalnaya no seu discurso.

Perante os eurodeputados, em Estrasburgo, Navalnaya apresentou um cenário: "muitos de vocês têm eleições este ano, vão fazer campanha, vão ser entrevistados, divulgar propaganda. Agora imaginem que não podiam fazer isso, que ninguém podia entrevistar-vos, que seriam detidos apenas por estarem a fazer a vossa campanha... Bem-vindos à Rússia de Putin".

Eurodeputados vão debater na quinta-feira situação dos direitos humanos na Rússia Foto: Johanna Geron/REUTERS

"Não estão a lidar com um político, mas com um monstro violento", salientou Navalnaya, criticando a União Europeia e todos os intervenientes que "acham que podem apelar ao bom senso de Putin".

Putin líder de uma "organização criminosa"

Yulia Navalnaya disse que o Presidente da Federação Russa é "o líder de uma organização criminosa" e, visivelmente consternada, relatou que a organização "inclui envenenadores e assassinos, que são apenas fantoches" dos oligarcas que apoiam Vladimir Putin.

Mas apesar da repressão do Estado russo, Navalny "foi capaz de inspirar milhões de pessoas com as suas ideias". Navalny conseguiu transmitir ideias que "deixariam o Kremlin em pânico".

"Se quisermos realmente derrotar Putin, temos de nos tornar inovadores. A simples imposição de sanções não permitirá atingir o objetivo de derrotar Putin, porque ele não era apenas um político.

De acordo com Navalnaya , as pessoas próximas de Putin são as que o mundo tem de combater. "Putin tem de responder por tudo o que fez a Alexei", afirmou. O seu marido não viverá para ver a "bela Rússia do futuro, mas nós temos de a ver".

Yulia teme pertubações durante o funeral de Navalny, marcado para sexta-feira em Moscovo Foto: Evgeny Feldman/AP Photo/picture alliance

Funeral do de Navalny em Moscovo

A viúva de Alexei Navalny aproveitou a ocasião para falar sobre o funeral do opositor, marcado para esta sexta-feira (01.03), em Moscovo. Yulia Navalnaya disse que não tinha a certeza se seria "pacífico ou se a polícia iria deter aqueles que têm de se despedir do meu marido".

O funeral terá lugar numa igreja no distrito de Maryino, no sudeste de Moscovo. O enterro será num cemitério próximo.

Os deputados europeus deverão debater na quinta-feira a morte de Navalny e condenar o regime russo e o Presidente Vladimir Putin.

Os eurodeputados vão debater também a situação perigosa em que se encontram as figuras da oposição, os jornalistas e os defensores dos direitos humanos na Rússia. A resolução será votada na quinta-feira.