União Africana e países do continente destacam memória da rainha

"Ofereço as minhas mais sentidas condolências ao Governo e ao povo britânicos. Saúdo a memória da ilustre defunta, de excecional percurso. Que descanse em paz", escreveu no Twitter Macky Sall, que é também chefe de Estado do Senegal.

Na mesma rede social, o presidente eleito do Quénia, William Ruto, transmitiu o seu pesar ao povo britânico e destacou que "a liderança da rainha da Commonwealth nas últimas sete décadas é admirável".

Também o Presidente do Zimbabué, Emmerson Mnangagwa, expressou "as mais profundas condolências", enquanto o líder do Gana, Nana Akufo-Addo, assumiu que "os pensamentos de todos os ganeses estão com a rainha Isabel II e a sua família nestes tempos difíceis".

A Presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, disse estar "profundamente" triste pela morte da rainha que "será recordada em todo o mundo como um pilar de força, paz, unidade e estabilidade".

Já o líder da Somália, Hassan Sheik Mohamud, destacou a forma como a rainha "representou a sua nação e o seu povo com grande honra e dignidade durante o seu reinado".

Evariste Ndayishimiye (Burundi), Hackainde Hichilema (Zâmbia), Ali Bongo (Gabão), Lazarus Chakwera (Malawi), Ismail Omar Guelleh (Djibuti) e Andry Rajoelina (Madagáscar) foram outros chefes de Estado que se manifestaram também em temos semelhantes.

Carlos III herda trono e fortuna

A rainha Isabel II morreu esta quinta-feira (08.09) aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia. O seu filho mais velho, Carlos, é o novo rei de Inglaterra.

Além do trono, o Rei Carlos III herdou uma fortuna pessoal estimada em 370 milhões de libras, que receberá sem pagar imposto sucessório, num privilégio reservado às transmissões reais.

Da fortuna faz parte património como o castelo de Balmoral, na Escócia, onde Isabel II morreu e que é o destino de verão da família real britânica. Também a residência de Sandringham, na Inglaterra, é propriedade privada do monarca britânico.

A Rainha possuía também uma grande carteira de ações e uma colecção de selos reais estimada em 100 milhões de libras (115 milhões de euros).