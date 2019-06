Um virar de página nas relações EUA - África?  

21 de Junho de 2019 - Noite

Guiné-Bissau: Movimento dos Cidadãos Conscientes e Inconformados ameaça sair às ruas se Jomav continuar na Presidência depois do fim do seu mandato. Moçambique: Cimeira de Negócios EUA-África termina com promessas de abertura do mercado norte-americano aos africanos. Namíbia: Mão chinesa responsável pelo desflorestamento no país.