Uganda: Aumentam casos de gravidez precoce durante a pandemia

Os confinamentos e o encerramento das escolas deixaram muitos jovens fechados em casa. O que, no Uganda, levou à exploração, abuso sexual e gravidez na adolescência, dizem grupos de defesa dos direitos das crianças. Sobretudo no meio rural, as adolescentes não têm acesso a contracetivos ou planeamento familiar.