Suspeito de ataque na Alemanha entregou-se à polícia

Um ataque com arma branca fez três mortos e oito feridos na sexta-feira no centro histórico de Solingen. Autoridades alemãs dizem que o suspeito de esfaqueamento pertence a um grupo terrorista.

O principal suspeito da morte de três pessoas, à facada, na Alemanhaentregou-se à polícia, confessou os crimes e as autoridades já estão a investigar. Em comunicado conjunto com o Ministério Público, a polícia de Dusseldorf informou que o homem, um sírio de 26 anos, "declarou ser o responsável pelo ataque".

"O envolvimento desta pessoa no crime está atualmente a ser intensamente investigado", é referido na mesma nota.

A procuradoria alemã indicou este domingo (25.08) que o suspeito pertence a um grupo terrorista, enquanto a organização Estado Islâmico (EI) reivindicou a responsabilidade pelo crime. O cidadão sírio relatou "fortes suspeitas de pertencer a um grupo terrorista no estrangeiro", declarou o Ministério Público Federal em Karlsruhe (oeste) em comunicado de imprensa.

O juiz de instrução do Tribunal Federal alemão ordenou, entretanto, a prisão do alegado autor do ataque.

Este domingo, o vice-chanceler alemão, Robert Habeck, disse pretender endurecer a lei sobre o porte de armas brancas.

O ataque com arma branca, que fez três mortos e oito feridos, ocorreu na sexta-feira pelas 21h45 locais, no centro histórico de Solingen, perto de um dos palcos onde decorria um concerto do Festival da Diversidade.

Jovem que confessou os crimes foi detido no sábado, após entregar-se às autoridades Foto: Heiko Becker/REUTERS

O suspeito é um cidadão sírio que tinha pedido asilo na Alemanha, confirmou a polícia à agência de notícias The Associated Press.

Depois de esfaquear várias pessoas de forma aleatória, o agressor conseguiu fugir por entre o caos que se instalou.

Outra detenção

Antes, a polícia já tinha anunciado a detenção em Solingen de um suspeito de envolvimento no caso, um adolescente de 15 anos que alegadamente teve conhecimento prévio do ataque e nada fez para o impedir.

O jovem, detido na casa da família, foi identificado com base no testemunho de duas pessoas que ouviram uma conversa suspeita antes dos acontecimentos durante o festival e que, após o ataque, contactaram a polícia.

Posteriormente, já durante a noite, a polícia alemã anunciou uma segunda detenção relacionada com o ataque.

"Seguimos uma denúncia e foi por isso que houve uma operação das forças especiais", informou na ocasião um porta-voz da polícia, depois de a imprensa avançar que decorriam buscas num centro de acolhimento de refugiados no centro de Solingen.

Ataque provocou onde de consternação na cidade de Solingen Foto: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

No sábado (24.08), o autoproclamado Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque, sem apresentar provas.

O grupo extremista afirmou no seu 'site' de notícias que o atacante tinha como alvo os cristãos e que realizou os ataques na sexta-feira à noite "para vingar os muçulmanos na Palestina e em todo o lado", uma afirmação que não pôde ser verificada de forma independente.

O ataque surge quando existe um debate sobre a imigração antes das eleições regionais do próximo domingo nas regiões alemãs da Saxónia e da Turíngia, onde se espera que os partidos anti-imigração, como o populista Alternativa para a Alemanha, tenham um bom resultado.

Em junho, o chanceler Olaf Scholz prometeu que o país iria recomeçar a deportar criminosos do Afeganistão e da Síria, depois de um ataque com faca perpetrado por um imigrante afegão ter provocado a morte de um polícia e de mais quatro pessoas.

O atentado de sexta-feira (23.08) deixou a cidade de Solingen, com 160 mil habitantes, perto de Colónia e Düsseldorf, em estado de choque e de luto.