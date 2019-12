Sudão: Ex-Presidente Omar al-Bashir condenado a dois anos de prisão

O povo contra o exército - Cronologia da luta pelo poder no Sudão

Os vizinhos a norte

Também no Cairo se olha com preocupação para Cartum. O Governo do Presidente Abdel-Fattah al-Sisi receia que a Irmandade Muçulmana possa ganhar influência no Sudão - precisamente o grupo contra o qual o Governo egípcio está a agir com todas as suas forças no seu próprio país. Se a Irmandade Muçulmana se estabelecesse no Sudão, poderia, a partir daí, voltar a exercer uma forte influência no Egito.