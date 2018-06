Sudão do Sul: Acordo de cessar fogo "permanente" dentro de 72 horas

"Todas as partes concordaram com um cessar-fogo permanente (que entrará em vigor) dentro de 72 horas", disse o ministro das Relações Exteriores do Sudão, Al-Dirdiri Mohamed Ahmed, antes que os líderes rivais assinassem o documento na presença do presidente sudanês Omar al-Bashir.

Kiir e Machar participam desde segunda-feira (25.06) numa nova ronda de negociações em Cartum com o objetivo de encontrar uma maneira de sair do conflito que assola o Sudão do Sul desde 2013. Os dois homens expressaram nos últimos dias a esperança de conseguirem um acordo de paz.

Foto de arquivo: Conferência em Adis Abeba sobre a paz no Sudão do Sul

Estas conversações vêm na sequência de uma cimeira dos Estados da África Oriental em Adis Abeba que terminou sem grandes avanços, enquanto a ONU deu aos beligerantes até o final de junho para chegarem a um "acordo político viável", tendo ameaçado as duas parte com aplicação de sanções.

Recorde-se, que o Sudão do Sul proclamou a independência do Sudão em 2011. O país entrou em guerra civil nos finais de 2013, quando Salva Kiir acusou o seu ex-vice-Presidente, Riek Machar, de fomentar um golpe.

O conflito deixou dezenas de milhares de mortos e milhões de deslocados. Segundo a ONU, centenas de milhares de pessoas refugiaram-se no Sudão.