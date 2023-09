Sudão: Ataque aéreo deixa dezenas de mortos em Cartum

Pelo menos 40 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, este domingo, após um ataque de drones no sul da capital Cartum. Trata-se do maior número de mortos num único ataque desde o início do conflito em abril.

Um ataque aéreo a um mercado na capital sudanesa Cartum provocou, este domingo (10.09), a morte de pelo menos 40 civis, denunciaram ativistas e profissionais de saúde.

"Por volta das 7h15 da manhã (05h15 GMT), aviões militares bombardearam a zona do mercado de Gorro", declarou o grupo de ativistas Comité de Resistência, um dos muitos grupos que costumava organizar protestos pró-democracia no país.

Nas suas redes sociais, este grupo publicou imagens que mostram corpos embrulhados em lençóis brancos, num pátio do hospital de Bashair. E disse que eram esperadas mais mortes ao longo do dia, uma vez que as vítimas continuavam a chegar.

Também a organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), que dirige este hospital, deu conta do ataque na rede social X, antigo Twitter. Segundo o comunicado, haviam sido confirmadas, na altura da publicação, 35 mortos e 60 feridos, números que aumentaram posteriormente.

O ataque acontece numa altura em que o conflito entre as forças armadas do país, lideradas pelo general Abdel Fattah Burhan, e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido, comandadas pelo general Mohamed Hamdan Dagalo, se aproxima do final do seu quinto mês.

Cada um dos lados em conflito culpou o outro pelo ataque, que foi realizado numa área ocupada principalmente pelas Forças Armadas e das Forças de Apoio Rápido (RSF).

Ataque aéreo deste domingo provocou pelo menos 40 mortos Foto: Mohamed Nureldin Abdallah/REUTERS

Cinco meses de conflito

A violência no Sudão decorre desde meados de abril, quando as tensões entre as forças armadas do país e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido começaram a combater.

Desde então, os confrontos alastraram-se a várias zonas do país, reduzindo Cartum a um campo de batalha urbano.