Stella Nyanzi: A coragem de lutar pelas mulheres no Uganda

A poetisa Stella Nyanzi dedicou a sua vida e liberdade à luta pelos direitos das mulheres no seu país, o Uganda. Foi detida duas vezes por criticar o Presidente Yoweri Museveni. Hoje, vive no exílio na Alemanha — mas está mais determinada do que nunca a inspirar a mudança com as suas palavras.