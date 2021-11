A ditadura é um regime não democrático ou antidemocrático, ou seja, é um governo onde não há participação popular ou em que essa participação ocorre de maneira restrita.

Na ditadura, o poder está em apenas uma instância, ao contrário do que acontece na democracia, onde o poder está em várias instâncias, como o legislativo, o executivo e o judiciário. À luz da lei e do Direito Internacional, um governo é democrático quando é exercido com o consentimento dos governados, e ditatorial, caso contrário. Diz-se que um governo é totalitário quando exerce influência sobre amplos aspetos da vida dos governados, e liberal caso contrário. Nesse sentido uma ditadura é um regime onde o governante aglutina os poderes executivo, legislativo e judiciário, com vista a controlar os setores mais importantes do país e legitimar sua posição.