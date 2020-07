Soldado angolano morto em confronto com exército congolês

Um soldado angolano foi morto no domingo (05.07) por tropas da República Democrática do Congo (RDC) após uma troca de tiros ao longo da fronteira, avançaram as autoridades congolesas.

O ministro do Interior da província do Kasai, Deller Kawino, disse à agência de notícias France Press que o soldado angolano abriu fogo contra oficiais de inteligência congoleses no Kasai, sul da RDC. Um dos oficiais ficou ferido. As tropas congolesas responderam ao ataque e o mataram, disse Kawino.

Antes da troca de tiros, um grupo de soldados angolanos havia avançado três quilômetros no território da RDC, acrescentou o ministro do Interior do Kasai. Um dos angolanos terá registado imagens com um telemóvel.

Autoridades angolanas

"As autoridades angolanas pedem o corpo do soldado que foi acidentalmente morto pelas nossas forças de segurança", disse à AFP o governador de Kasai, Dieudonne Pieme.

"Concordamos em princípio, mas pedimos um relatório que certifique que o soldado foi morto no território da RDC", concluiu o governador do Kasai. As autoridades angolanas ainda não comentaram o assunto oficialmente.

A RDC e Angola compartilham uma fronteira de mais de 2.500 km, além do enclave angolano de Cabinda, que fica entre a RDC e o Congo-Brazzaville.

A RDC denuncia regularmente incursões de tropas angolanas no seu território sob o pretexto de perseguir combatentes rebeldes locais. Em maio, uma troca de tiros entre o exército congolês e as tropas angolanas no Kasai deixou um homem angolano ferido.