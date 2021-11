Sissoco avisa primeiro-ministro que pode ser demitido: "ele não ganhou as eleições"

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, disse este sábado (13.11) que vai reagir oficialmente a situação política que se vive no país, tomando uma "grande decisão” no próximo dia 17 de novembro, sem esclarecer se vai dissolver o Parlamento ou apenas demitir o Governo.

Sobre a sua relação com o atual primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam, o chefe de Estado lembrou aos guineenses que Nabiam não ganhou as eleições [legislativas] para chegar ao poder.

"O primeiro-ministro não ganhou as eleições [legislativas] e eu é que o nomeei para o cargo. Eu ganhei as eleições presidenciais, no dia em que não o quiser lá, será demitido. No nosso sistema político, o Presidente é o fiscalizador e tem muitos poderes. Não vou admitir que ninguém passe a linha vermelha", avisa o chefe de Estado

Falando aos jornalistas no aeroporto internacional de Bissau, o chefe de Estado guineense disse que "tudo tem o seu limite", por isso, não vai deixar que seja tratado como se fosse um bandido. Sissoco Embaló explica que a sua decisão de dia 17 de novembro não irá comprometer a estabilidade do país e cita o caso de Portugal onde o Presidente dissolveu o Parlamento e convoca eleições legislativas.

Questionado pelos jornalistas sobre a tal decisão reservada para o dia 17, o Presidente guineense adiantou apenas que já convocou o Conselho de Estado, o seu órgão de consulta, para o mesmo dia.

"Há onda de greves que desgastam o Governo. Por isso, cada um deve assumir as suas responsabilidades, porque não vou permitir a desordem neste país".

Caso avião arrastado em Bissau

Sissoco Embaló falou do avião, um Airbus-340, que chegou a Bissau no dia 29 de outubro e desde então tem estado parado na zona militar da pista do aeroporto internacional Osvaldo Vieira.

Airbus-340 arrastado em Bissau

Em declarações na terça-feira no Parlamento, o deputado José Carlos Monteiro, do Movimento para a Alternância Democrática (MADEM-G15) e que preside à Comissão Especializada para a Área da Defesa e Segurança, afirmou que o presidente do Conselho de Administração da Autoridade de Aviação referiu aos responsáveis da comissão que recebeu um pedido de aterragem no aeroporto Osvaldo Vieira de um avião proveniente da Gâmbia e que o "pedido foi feito pelo chefe de gabinete do Presidente da República".

José Carlos Monteiro afirmou que é preciso "imputar responsabilidade, porque o avião não pode entrar no país sem que se saiba o que trouxe e os que o trouxeram saíram do país".

"O problema deste avião é um teatro para desviar atenções sobre o combate a corrupção e a droga, que são bandeiras do meu mandato presidencial. Estão a fazer isso porque fechei todas as torneiras", afirmou este sábado o Presidente do país Umaro Sissoco Embaló.

"Não sou bandido e nem ando com os bandidos", disse que alega que a aeronave cumpriu os procedimentos legais antes de aterrar em Bissau. Sissoco Embaló foi um dos líderes do partido até chegar à presidência da Guiné-Bissau em 2019.

Presidente guineense diz que tem "muitos poderes"

Presidente deixa aviso

Respondendo diretamente ao deputado do seu partido, o Presidente guineense citou os casos de partidos que tiveram força no passado, mas que depois desmoronaram-se devido às querelas políticas.

"A verdade é que por inerência de funções um Presidente da República não pode ser militante ativo de um partido, mas as pessoas devem lembrar como é o Movimento Bafatá surgiu e como é que acabou. Como é o PUSD chegou ao Parlamento e como desapareceu depois", afirmou o Presidente, numa clara alusão ao seu partido, Movimento para a Alternância Democrática (ADEM-G15).

Para o chefe de Estado guineense o deputado fez a denúncia a mando de alguém. "Ainda não vou dizer que é o seu mandate".