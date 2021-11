Nuno Gomes Nabiam é um engenheiro e político da Guiné-Bissau.

Nuno Gomes Nabiam é líder do partido guineense Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB). É o atual primeiro-ministro da Guiné-Bissau, exercendo o cargo desde 28 de fevereiro de 2020. É licenciado pelo Instituto Superior de Engenharia de Aviação Civil de Kiev, na Ucrânia. Também estudou gestão empresarial nos Estados Unidos. Em abril de 2014, entrou na cena política guineense, concorrendo às eleições presidenciais com o apoio e orientação de Kumba Yalá, fundador da segunda maior força política do país, o Partido de Renovação Social (PRS). Passou à segunda volta, disputando a eleição com José Mário Vaz, que viria a ser eleito Presidente do país. Em novembro do mesmo ano, fundou o seu próprio partido, a APU-PDGB.