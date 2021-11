Bissau é a capital da Guiné-Bissau, localizada no estuário do Rio Geba, na costa atlântica. É a maior cidade do país, com o maior porto e onde se encontra o centro administrativo e militar da região e do país.

Em setembro de 1974, com o reconhecimento da independência da Guiné-Bissau, a cidade tornou-se capital desse país independente. O governo da Guiné-Bissau localiza-se em Bissau. Na cidade, há a sede da Presidência da República, do Primeiro-Ministro, os ministérios e a Assembleia Nacional Popular.