Resultado do concurso sobre nosso audiolivro

Learning by Ear - Aprender de Ouvido: o projeto de aprendizagem à distância que traz ao público assuntos relevantes, envolventes e atuais, através de audiolivros e radionovelas.

Celebramos as nossas novas séries e convidamos a todos para participar no sorteio de um pacote com artigos da DW e um iPod!

O sorteado foi Valeriano J., de Angola. Parabéns!



Agradecemos a participação de todos!