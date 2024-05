RENAMO: "Avalanche de candidatos expõe desagrado com Momade"

Num só dia, os moçambicanos ficaram a saber que Ivone Soares, Alfredo Magumisse e Elias Dhlakama se candidatam à liderança da RENAMO. Mas o líder do maior partido da oposição, Ossufo Momade, quer continuar no cargo.

O congresso da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), que se realiza na próxima semana, na Zambézia, promete: Surgiram hoje candidaturas de peso concorrentes ao atual líder do partido, Ossufo Momade.

Alfredo Magumisse, membro da Comissão Política, e Elias Dhlakama, irmão do falecido líder do partido, Afonso Dhlakama, formalizaram hoje as suas candidaturas. Ivone Soares, sobrinha do líder histórico, também está na corrida, além de Venâncio Mondlane, que entrou em conflito aberto com a atual liderança da RENAMO.

Há membros que falam de descredibilização do partido e temem que a "avalanche de candidaturas" seja sinónimo de desentendimento. Em entrevista à DW, Lázaro Mabunda, editor do boletim CIP Eleições, afirma que o surgimento de vários candidatos à presidência do maior partido da oposição em Moçambique prova que uma grande parte dos membros da RENAMO não apoia totalmente Momade.

Lázaro Mabunda: "Muitas candidaturas não significam democracia interna" Foto: Luciano da Conceição/DW

Na opinião do jornalista, especialista em processos eleitorais, Ivone Soares, Elias Dhlakama e Venâncio Mondlane seriam bons candidatos para fazer face ao escolhido pelo partido do poder, Daniel Chapo.

DW África: Mais nomes juntaram-se hoje aos interessados em suceder a Ossufo Momade na presidência da RENAMO. Isso pode criar um clima de desentendimento no seio do maior partido de oposição? Ou é um sinal de democracia interna no partido da perdiz?

Lázaro Mabunda (LM): Muitas candidaturas não significam [necessariamente] democracia interna. Mas indicam a falta de concordância em relação à figura de Ossufo Momade, que neste momento lidera o partido e é cogitado como potencial candidato presidencial da RENAMO. É por isso que, na minha opinião, houve esta avalanche de candidaturas. É justamente porque há uma clareza de que Ossufo Momade não é um candidato capaz de ombrear com o candidato da FRELIMO. Este posicionamento indica que os membros da RENAMO verificaram um vazio; perceberam que Ossufo Momade não é o candidato ideal para a RENAMO.

DW África: Qual dos candidatos de que se fala seria o mais bem posicionado para fazer face a esta nova e relativamente jovem face da FRELIMO, o candidato Daniel Chapo?

LM: Provavelmente Venâncio Mondlane, se ele não tivesse tido os problemas que teve com a liderança da RENAMO. Mas ao levar o próprio partido a tribunal, criou um mau ambiente dentro da RENAMO. Mesmo aqueles que o apoiavam começaram a suspeitar que ele poderia estar ao serviço do partido FRELIMO e quereria assaltar o poder para acabar com a RENAMO. Se não tivesse havido esse problema, ele seria o candidato ideal.

Ivone Soares apresentou hoje a sua candidatura à liderança da RENAMO Foto: privat

Mas há outros candidatos que considero ideais. Ivone Soares é uma candidata com um potencial político muito elevado, que conhece a RENAMO desde tenra idade. Ela escreveu no manifesto de candidatura que começou a militar na RENAMO com 14 anos, e não conhece outro partido que não seja a RENAMO. Mas também temos Elias Dhlakama - embora ele não seja tão forte politicamente, leva o nome e a bandeira de Dhlakama, algo que o coloca numa posição favorável.

Há ainda um elemento importante, o facto de Ossufo Momade ter manifestado a vontade de se candidatar e, se ele se candidata, levará sempre vantagem, porque é ele que organiza o processo.

DW África: Ossufo Momade escolheu os 350 delegados ao congresso da RENAMO, a maioria é de Nampula e da Zambézia. Isso beneficia algum dos candidatos?

LM: Beneficia claramente Ossufo Momade, um candidato de Nampula. Ao colocar Sofala, Manica, Tete com um número reduzido de delegados, ele está praticamente a preparar o espaço para que o jogo esteja inclinado para o seu lado.

DW África: E Ossufo Momade? Qual a saída para Momade deste imbróglio sem perder a face? Ele faz bem em se recandidatar perante tantos concorrentes de peso? Seria uma humilhação se ele perdesse a liderança desta maneira?

LM: Seria uma humilhação, sem dúvida nenhuma, e se calhar aumentaria as clivagens internas na RENAMO.