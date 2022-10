Refugiados da RDC em Angola: sem pátria e sem direito à identidade

O repatriamento voluntário dos refugiados da República Democrática do Congo (RDC), no Lovua, província angolana da Lunda Norte, ainda não está concluído. O processo, que tinha sido interrompido em 2020 devido à covid 19, foi retomado em julho deste ano.

Stephany Contreiras, Chefe Interina da Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), em declarações exclusivas à DW África, explica que a última viagem dos mais de 800 cidadãos da RDC foi feita a 04 de outubro deste ano.

"Se fizeram no total sete viagens. Cinco viagens através da fronteira do Chissanda Kamaco e duas viagens que se fizeram através da fronteira de Chicolondo. No total foram repatriados 829 refugiados que representa um total de 200 famílias.”

Porém, o processo de repatriamento ainda não está concluído. E quando os cidadãos manifestarem vontade de regressar e as condições estiverem criadas, dar-se-á continuidade, explica ainda Stephany.

"Por enquanto se repatriarão todas as pessoas que quererem este ano 2022, mas isso não significa que no próximo ano seja retomado o repatriamento, sempre que exista as condições de segurança sempre que for uma opção voluntária.”

O Governo angolano garantiu, esta semana, que mais de 52 mil refugiados gozam de proteção internacional e com condições reunidas para exercício dos seus direitos.

Situações gritantes

Sem documentos e outros direitos como a saúde, a educação.

João Malavindele, coordenador da ONG Omunga – organização que também trabalha com os refugiados – diz que a situação social desta franja não foge muito dos cidadãos angolanos apesar de ser um pouco mais grave para estes indivíduos que escolheram Angola para viver.

"Aqui estamos a falar, por exemplo da questão do direito a identidade como sendo um dos grandes e maiores problemas que muitos dos refugiados e imigrantes que vivem em Angola, sobretudo africanos não têm documentos.”

Malavindele acrescenta que, não tendo documentos, a situação afeta diretamente outros direitos como, por exemplo, a saúde, a educação, propriedade entre outros.

"Todos os dias nos deparamos com situações gritantes de refugiados que não têm o que comer e não têm condições para por os seus filhos nas escolas.”

O ativista apela à mais intervenção do Estado com vista a tirar proveito dos refugiados para o desenvolvimento de Angola porque muitos deles exercem a atividade comercial.

"Mas pelo simples facto de não terem a sua situação migratória regularizada, eles pouco ou nada contribuem para as receitas do Estado”, finalizou.