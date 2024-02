Realidade sintética: Verificação de Factos e Notícias

Esperança, Jéssica e Ricardo são família, mas todos têm diferentes opiniões sobre a vida e a sociedade e falam sobre elas sem medos. De vez em quando, há desentendimentos. Mas preocupam-se uns com os outros e estarão sempre lá - para o que der e vier.

Nesta nova temporada, a instabilidade política parece ter tomado conta de Inzuna. A cidade foi a votos, com dois candidatos a governador, Zacarias e Cuca, numa corrida renhida.

No dia seguinte, os meios de comunicação social contradizem-se sobre quem venceu a corrida eleitoral e a cidade está mergulhada no caos, com confrontos entre os apoiantes dos candiatos dois rivais. Será que a política também vai afetar a relação dos primos?

Atrizes moçambicanas Salva Tomocene e Wilza Naiene durante gravações em Maputo Foto: Madalena Sampaio/DW

As personagens principais foram interpretadas pelos seguintes atores:

- Jéssica: Wilza Naiene

- Ricardo: Milton Mulaicho

- Esperança: Salva Tomocene

- Abdul: Eduardo Júnior

- Narrador: Jorge Vaz