Rússia anuncia conquista de quatro localidades na Ucrânia

"As unidades do grupo de tropas do norte avançaram em direção às defesas inimigas e libertaram as cidades de Gatshche, Krasnoe, Morokhovets e Oleikovo na região de Kharkiv", segundo um comunicado.

No sábado (11.05), o exército russo afirmou ter conquistado seis aldeias ucranianas, incluindo cinco na região de Kharkiv.

O Ministério da Defesa russo comunicou ainda ataques a três pontos de implantação de tropas ucranianas em Kharkiv e afirmou que as perdas sofridas pelo inimigo nas últimas 24 horas nessa frente ascenderam a uma centena de homens.

De acordo com o relatório matinal do exército ucraniano, os russos lançaram 12 ataques no norte de Kharkiv no último dia, como parte de uma nova ofensiva, que alguns analistas dizem ter como objetivo forçar Kiev a desviar recursos de outras áreas da frente.

Uma unidade das Forças Especiais da Guarda Nacional Ucraniana anunciou no sábado à noite que as forças ucranianas tinham sido forçadas a abandonar algumas posições, enquanto os russos tinham conseguido tomar o controlo de mais povoações.

"As nossas operações defensivas estão em curso na região de Kharkiv, perto das localidades de Strilecha, Krasne, Morokhovets, Olinykove, Lukiantsi, Hatishche e Pletenivka", anunciou o Presidente ucraniano Volodymir Zelensky no seu discurso noturno de sábado.

"Durante dois dias, as nossas tropas têm levado a cabo ações de contra-ataque, defendendo o território ucraniano", acrescentou.

Fumo sai de edifício atacado por míssil russo em Kharkiv Foto: Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/picture alliance/abaca

A Rússia não confirmou o início de uma grande ofensiva na frente de Kharkiv.

Retirada de milhares de pessoas

Mais de 4.000 pessoas foram retiradas das zonas fronteiriças da região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, na sequência de uma ofensiva transfronteiriça russa surpresa que começou na sexta-feira (10.05). "Um total de 4.073 pessoas foram evacuadas", escreveu o governador Oleg Synegubov nas redes sociais, um dia depois de as forças russas terem reivindicado a responsabilidade pela captura de cinco aldeias na região.

Oleg Synegubov disse que um homem de 63 anos foi morto por tiros de artilharia na aldeia de Glyboke e que um homem de 38 anos foi ferido em Vovchansk, uma cidade fronteiriça que tinha uma população de cerca de 3.000 habitantes antes da atual ofensiva.

Na sexta-feira, a Ucrânia afirmou que a Rússia tinha lançado um ataque na região de Kharkiv, fazendo pequenos avanços numa zona fronteiriça da qual tinha sido afastada há quase dois anos.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou, num discurso proferido no sábado à noite, que as tropas ucranianas tinham levado a cabo contra-ataques em aldeias fronteiriças na região de Kharkiv. "Interromper os planos ofensivos russos é agora a nossa tarefa número um", assegurou Zelensky.