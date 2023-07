Quelimane: MDM sente-se "traído" pela RENAMO

O delegado político do MDM na Zambézia diz que o partido ficou à espera de uma coligação com a RENAMO. Por isso terá demorado a escolher os seus cabeças de lista.

A Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) disse esta terça-feira (25.07) que está "aberta" a coligações com outros partidos rumo às eleições autárquicas de 11 de outubro. Mas não foi isso que aconteceu nem na Zambézia, nem noutras províncias até agora.

O Movimento Democrático de Moçambique (MDM), o segundo maior partido da oposição em Moçambique, diz que só apresentou a lista completa dos seus candidatos no domingo passado (23.07) porque ficou à espera da RENAMO, para formar uma coligação.

Segundo o delegado do MDM na cidade de Quelimane, Listano Evaristo, essa coligação entre os dois partidos já tinha sido alinhavada, mas a RENAMO ter-se-á esquivado à última hora.

Listano Evaristo, delegado do MDM em Quelimane Foto: Marcelino Mueia/DW

"Foi por causa da RENAMO. Não sabemos como é que isso aconteceu", disse.

O delegado explicou que só apareceram os "partidos Ecologista e a RENAM Democrática para se juntar ao MDM", com a finalidade principal de "combater a FRELIMO".

A RENAMO não teceu até agora quaisquer comentários sobre as supostas conversações para uma possível coligação. O partido da perdiz anunciou os seus cabeças de lista no início de julho, incluindo a recandidatura de Manuel de Araújo ao cargo de edil de Quelimane.

Bruno Dramusse é cabeça de lista do MDM

O MDM foi a última das três maiores forças políticas em Moçambique a apresentar todos os candidatos para as autárquicas. Só no fim de semana terá conseguido concluir a lista de concorrentes para as sete autarquias na província da Zambézia: Quelimane, Mocuba, Maganja da Costa, Milange, Morrumbala, Gurué e Alto Molocué.

Dos três nomes previamente selecionados para a autarquia de Quelimane, nomeadamente José Lobo, Listano Evaristo e Calisto Chiura, nenhum deles foi aprovado pelas estruturas do partido. No final foi indicado Bruno Dramusse como cabeça de lista.

FRELIMO "à conquista" de Quelimane

Lourenço Gani concorre pela Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) em Quelimane. Segundo Filipe Paunde, chefe da brigada central do partido para a assistência à província da Zambézia, a conquista da autarquia é uma das grandes prioridades do partido.

Filipe Paunde, chefe da brigada central do partido FRELIMO na Zambézia Foto: Marcelino Mueia/DW

"A intenção é mesmo essa de arrancarmos o município de Quelimane! Queremos que Quelimane seja uma cidade em que os municípios vivam com orgulho, para chegarem em Quelimane com menos lixo, com as estradas melhoradas e água potável", afirmou.

Manuel de Araújo, o candidato da RENAMO para Quelimane, afirmou que, desta vez, quer dar ainda mais ouvidos aos conselhos dos eleitores, para que a autarquia não caia nas mãos da FRELIMO: "Se notarem que há alguma coisa que vocês acham que não está na linha correta, por favor, não hesitem em dizer-me. Muitos têm o meu número, continuo a dar o meu número", apontou.

Num discurso marcado pelo trato pessoal e informal, o candidato da RENAMO apelou ao voto e à confiança.

"Quero contar com cada um de vocês. Que cada um de vós seja meu assessor, esta é a única forma para podermos ganhar", salientou.

Para os próximos dias estão previstos vários comícios e marchas para apresentar os cabeças de lista dos partidos nas diferentes autarquias.