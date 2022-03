Porque os conflitos no Ocidente causam mais indignação do que as guerras em África?

Bandeira da Ucrânia em perfis na redes sociais, cidades iluminadas com as cores da bandeira ucraniana, incontáveis campanhas de angariação de fundos para apoiar ucranianos e protestos diários contra a guerra dominam o mundo ocidental desde que a Rússia iniciou os ataques contra a Ucrânia, a 24 de fevereiro. Uma onda de indignação, comoção e solidariedade que não se assiste quando as guerras são em África, continente permanentemente mergulhado em conflitos.

Esta é uma observação generalizada entre os africanos, que os leva a questionar, por exemplo, se a vida do ocidental vale mais do que a sua.

Ilídio Tale é um jovem empresário moçambicano e entende que "não é que a vida do ocidental possa valer mais do que a do africano ou asiático", mas as pessoas ficam "mais conformadas em ver guerras noutros cantos do mundo, e nunca seria possível ver uma guerra nesta dimensão e que já dura há vários dias, e já não sabemos qual será o futuro da Europa."

As denúncias de racismo pelos africanos na Ucrânia na luta para abandonar o país vieram inflar ainda mais o sentimento de revolta dos africanos. Ilídio Tale considera que "pode também parecer discriminação em relação aos outros pelo tratamento que está a ser dado aos refugiados [africanos]. A forma como a media está a reportar os factos pode mostrar que há discriminação entre um refugiado da Etiópia e outro da Ucrânia."

A Etiópia vive uma guerra na região do Tigray desde novembro de 2020. Desde então, os relatos de atrocidades não cessam

O Ocidente é mais engajado nas suas lutas?

No Ocidente, o cidadão tem maior acesso a um conhecimento instituído, aos meios de comunicação, às redes sociais, e principalmente possui uma destacada consciência sobre os seus direitos. Essa comoção terá a ver com a sua capacidade de engajamento e mobilização daí resultante?

Leopoldo Timana, jovem arquiteto moçambicano, responde: "Acho que sim, que tem a ver com essa maior capacidade de engajamento e mobilização do Ocidente, porque tem meios e várias formas de criar um impacto global".

"Nesse aspeto, nós [africanos] estamos em desvantagem, não teríamos a mesma capacidade. As guerras aqui acontecem desde que a gente se conhece, e não tem esse mediatismo que a guerra das Ucrânia está a ter", sublinha.

Media ocidental "controla todo o fluxo de informação"

Uma media poderosa e forte contribui grandemente para a exposição do conflito e respetivas reações no mundo ocidental, facto que também é duramente criticado pelos africanos, que acusam a imprensa ocidental de falta de imparcialidade e de manipulação.

Tale entende lembra que "a grande media é dominada pelo Ocidente" e conta: "Estamos a assistir agora à DSTV, por exemplo, a cortar o canal da RT, o feed foi cortado na Europa. O Ocidente, de facto, controla todo o fluxo de informação em todo o mundo porque tem uma media mais pujante, que sabe como deve se manifestar perante as guerras para fazer o engajamento que pretende, para que se entenda a guerra da forma que ele quer."

A União Europeia justifica que cortou o canal RT por ser um instrumento de "desinformação" de Moscovo.

Assistir ao vídeo 01:54 Ucrânia: Refugiados angolanos na Polónia alegam ajuda insuficiente do Governo

Ameaça nuclear responsável pelo destaque da guerra?

Outro fator que diferencia a guerra da Ucrânia de outras guerras é a ameaça nuclear que ela representa para os vizinhos europeus e também para o mundo, o que representa uma clara preocupação para as lideranças ocidentais.

Será esse outro dado o responsável pela gigantesca visibilidade que a guerra ucraniana tem?

O jovem jurista moçambicano Cremildo Chemane descarta essa hipótese: "Não vou muito por aí, não acho que seja o ponto principal para isso [guerra], porque já se fala em armas nucleares há bastante tempo e não existe o que está a acontecer nessa guerra na Ucrânia".

Chemane lembra que "já houve ameaças da Coreia do Norte, mas não houve tanta visibilidade como nesta guerra da Ucrânia".

"No meu ponto de vista, é por se tratar de um país europeu, eles sempre acharam que isso não poderia acontecer na Europa. Infelizmente, está a acontecer e acho que a Europa deve se unir e entrar em negociações. Só assim se pode parar a guerra."

O empresário Ilídio Tale recorda que, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa conseguiu estabilizar-se, com menos conflitos, apesar do espectro da Guerra Fria, e, por isso, a guerra ucraniana apanhou de surpresa os europeus, facto que causa indignação, principalmente à nova geração.