Pelo menos oito mortos em atentado na República Democrática do Congo

"Foi um ‘kamikaze' a quem foi negada a entrada no bar, cheio de clientes devido às festas do Natal. Rapidamente ativou a sua bomba junto à entrada", indicou à agência efe, por telefone, Kizito Bin Hango, coordenador da sociedade civil na zona.

O balanço de mortos do ataque, que ocorreu no bairro de Nyamuisi, na comuna de Beya (nos limítrofes do município de Beni), é ainda provisório.

Inicialmente foram reportados seis mortos, mas na manhã deste domingo, (26.12), a recontagem deu conta de oito vítimas mortais.

O Governo congolês condenou na noite de sábado, em comunicado, este ato terrorista e enviou as suas condolências às famílias das vítimas, assegurando que as forças de segurança estão a investigar o ataque e a garantir a segurança na zona.

Os grupos da sociedade civil atribuem a autoria do ataque aos rebeldes das ugandesas Forças Democráticas Aliadas (ADF), um grupo insurgente que frequentemente comete massacres na zona.

De acordo com os últimos dados do Barómetro para a Segurança da província de Kivu, as ADF, associadas por diversos especialistas ao Estado Islâmico, mataram pelo menos 2.074 pessoas em 368 ataques desde 2017 no nordeste da RDC.

Desde 1998 que a região este da RDC enfrenta um conflito alimentado por milícias rebeldes e os ataques dos soldados do exército, apesar da presença da missão de paz da ONU, que tem no local mais de 14.000 efetivos.