Pais opõem-se à retoma das aulas em Moçambique

Numa altura em que já existe transmissão comunitária em Moçambique, pais e encarregados de educação e a sociedade civil da província de Gaza, no sul do país, discordam da retoma das aulas a partir de 27 de julho na 12ª classe e institutos de formação de professores. Até ao momento, há 18 casos ativos de Covid-19 na província.

Alguns pais ouvidos pela DW África afirmam que o Governo tomou uma decisão unilateral, sem consultar as comunidades e muito menos tendo em conta a situação em que vivem.

Isidro Banze é um encarregado de educação residente no posto administrativo de Chidenguele, que fica a setenta quilómetros de Xai-Xai, a capital provincial. Diz que o Governo devia pensar primeiro no povo.

"Era preciso o Governo pensar em nós primeiro, como é que vive a comunidade. Antes de traçar o programa deve visitar as comunidades. Estamos a receber aquela mensagem de fica em casa, mas o número está a subir. Agora quando as crianças regressarem às suas escolas não sabemos o que vai acontecer", aponta.

Alfredo Munguambe, outro encarregado de educação, lamenta a decisão tomada pelo Governo. E garante que os seus filhos não irão à escola este ano. "Essa experiência que o Governo quer fazer sobre os nossos filhos é mesmo muito lamentável. Não sei onde vou gritar, mas isso é porque não temos onde reclamar. Só posso dizer que pelo menos os meus filhos não irão à escola este ano, para eles vai ser nulo", conta.

Anulação do ano letivo?

Já a sociedade civil afirma que a decisão da retoma das aulas, em si, carrega uma série de riscos de propagação da Covid-19 entre os próprios alunos, para as suas famílias e as comunidades em geral.

Carlos Mhula, da Liga dos Direitos Humanos, defende a anulação do ano letivo. "Não [devem] usar as crianças como teste. Só faltam menos de cinco meses para o fim do ano letivo, é melhor anular este ano. Agora há uma inquietação. É que se pegam nas nossas crianças e as expõem ao vírus é porque sabem que as crianças deles não estão lá, estão em Paris, Nova Iorque, nas melhores escolas e em melhores condições", critica.

Carlos Mhula acrescenta que os três mil milhões e meio de meticais (cerca de 44 milhões de euros) que o Governo pretende gastar na reorganização das escolas deveria aplicá-lo no melhoramento das infraestruturas escolares, com os olhos postos no ano letivo 2021.

Lavatório das mãos em construção na Escola Secundária Joaquim Chissano

Que condições?

Na província de Gaza, só dezassete das trinta e cinco escolas são tidas pelo Governo como as que têm condições razoáveis para a retoma das aulas. E a Escola Secundária Joaquim Chissano, na cidade de Xai-Xai, é uma delas.

O diretor da escola, Samuel Chacate, garante que está tudo a postos para a retoma de aulas. E decorre neste momento a reorganização das turmas para garantir o distanciamento físico e está a ser construído um local para a lavagem das mãos à entrada do recinto escolar.

"Estamos a reformular as turmas para cada comportar vinte alunos e estamos a construir um lavabo para a lavagem das mãos logo na entrada. Teremos que contar com pais e encarregados de educação, sobretudo os vinte e quatro membros do conselho, para ajudar no controlo dentro do recinto escolar. É um desafio", conclui.