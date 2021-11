"O MDM está moribundo", diz Lutero Simango

Lutero Simango disse este fim-de-semana em Quelimane que Movimento Democrático de Moçambique (MDM) está "moribundo", mas que ele está preparado, e é único capaz, de dirigir o MDM. Caso contrário, o partido será engolido pela crise política, afirmou.

Lutero Mbepo Simango está mesmo na corrida eleitoral interna do partido antes do anúncio oficial das candidaturas, em setembro último. Por todas as partes ou distritos da Zambézia já se falava da sua pessoa.

Membros do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) reuniram-se este fim-de-semana.

"Medir a popularidade"

O político agora está desde sábado (20.11) em Quelimane para medir o nível da sua popularidade e sua acreditação ao nível interno do partido.

Manteve encontros com todos os elementos e membros da Zambézia que vão participar do III Congresso do partido, a decorrer na cidade da Beira, no próximo da 3 de dezembro.

À DW África, Lutero Simango falou sobre a necessidade de se revitalizar a política inclusiva, para evitar derrotas eleitorais pesadas, tal como aconteceu nas eleições autárquicas e gerais de 2018 e 2019.

"As expetativas são boas e sabe-se que estamos a circular em todas as delegações provinciais", disse.

"Estamos em contacto permanente com as bases políticas", afirmou, a acrescentar que "teremos bons resultados no terceiro congresso e é preciso clareza na governação partidária. Somos democráticos" disse.

Lutero Simango é o irmão mais velho de Daviz Simango, ex-líder do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), que morreu em fevereiro, na África do Sul, depois de sofrer uma paragem cardíaca.

Funeral de Daviz Simango, morto em fevereiro deste ano.

"Ansioso"

Ele agora diz que está ansioso para ver como deverão se comportar os votantes para a sucessão do Daviz. Nos últimos meses, conquistou muita simpatia dos membros do movimento político.

Segundo disse, há duas hipóteses. Ou o partido continua moribundo, ou alavanca com Lutero Simango à frente do MDM, que seria "capaz de representar os moçambicanos", disse, "a nossa candidatura é de ideias, não de fofoca", acrescentou.

Um dos seus concorrentes à sucessão da presidência do MDM é José Domingos, atual secretário-geral do partido. Outra hipótese, fora do alcance dos objetivos do MDM, segundo analistas políticos, é Silvério Ronguane.

São esperados 600 delegados no III Congresso de MDM, que decorrerá de 3 a 5 de dezembro, quando deverão eleger o próximo presidente do partido.